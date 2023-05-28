معرض استقلال الخير لدعم المنتجات المحلية في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ 77، أقامت لجنة خدمة المجتمع المحليّ في قسم العلوم الأساسيّة الإنسانيّة في كلية الآداب/ جامعة فيلادلفيا معرض (استقلال الخير لدعم المنتجات المحليّة) يوم الثلاثاء، الموافق 23/ 5/ 2023 في القاعة متعدّدة الأغراض في عمادة شؤون الطلبة، وافتتح المعرض نائب رئيس الجامعة أ.د. خالد السرطاوي، برفقة عميد كليّة الآداب أ.د. محمد عبيد الله وعميد شؤون الطلبة د. عمر الكفاوين، ورئيس قسم العلوم الأساسيّة الإنسانيّة د.ابتسام حسين، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسيّة، والطلبة.

وقد تضمّنت الفعالية فقرات فنيّة لطلبة الجامعة، وزوايا لعرض المنتجات المحليّة للمشاركين من المجتمع المحليّ ومن طلبة الجامعة والمدارس، اشتملت على أشغال يدويّة (مطرّزات وأنتيكات وكروشيه ومنتجات تجميل وشمع وصابون وإكسسوارات وشماغات)، ومأكولات وحلويات شعبيّة وعصريّة، ومنتجات بيتيّة (مخلّلات ومربى وتمور محشيّة ومشتقات الألبان)، وكتب ولوحات فنيّة.