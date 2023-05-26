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مواطن يفقد وعيه بعد تلقي رسالة تطالبه بـ٣٠مليون دينار اردني

منذ 3 ثواني
مواطن يفقد وعيه بعد تلقي رسالة تطالبه بـ٣٠مليون دينار اردني

وطنا اليوم:تفاجئ المواطن عواد بوصول رساله على رقمه تخبره أنه مطالب بمبلغ ٣٠مليون ونصف دينار اردني لشركة اتصالات.
وقال الحاج عواد: “أنا متقاعد واعمل الان حارس مدرسه من وزارة التربية والتعليم وراتبي ٣٣٠دينار واذكر اني قبل سنوات اخذت خط … وقمت بفصل الخط بناء على طلبي”.
وذكر الحاج عواد أنه فقد وعيه، بعد استقباله الرسالة، وقام بالاتصال في الشركة بدون رد

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