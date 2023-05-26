وطنا اليوم:تفاجئ المواطن عواد بوصول رساله على رقمه تخبره أنه مطالب بمبلغ ٣٠مليون ونصف دينار اردني لشركة اتصالات.
وقال الحاج عواد: “أنا متقاعد واعمل الان حارس مدرسه من وزارة التربية والتعليم وراتبي ٣٣٠دينار واذكر اني قبل سنوات اخذت خط … وقمت بفصل الخط بناء على طلبي”.
وذكر الحاج عواد أنه فقد وعيه، بعد استقباله الرسالة، وقام بالاتصال في الشركة بدون رد
مواطن يفقد وعيه بعد تلقي رسالة تطالبه بـ٣٠مليون دينار اردني
وطنا اليوم:تفاجئ المواطن عواد بوصول رساله على رقمه تخبره أنه مطالب بمبلغ ٣٠مليون ونصف دينار اردني لشركة اتصالات.