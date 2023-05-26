مواطن يفقد وعيه بعد تلقي رسالة تطالبه بـ٣٠مليون دينار اردني

وطنا اليوم:تفاجئ المواطن عواد بوصول رساله على رقمه تخبره أنه مطالب بمبلغ ٣٠مليون ونصف دينار اردني لشركة اتصالات.

وقال الحاج عواد: “أنا متقاعد واعمل الان حارس مدرسه من وزارة التربية والتعليم وراتبي ٣٣٠دينار واذكر اني قبل سنوات اخذت خط … وقمت بفصل الخط بناء على طلبي”.

وذكر الحاج عواد أنه فقد وعيه، بعد استقباله الرسالة، وقام بالاتصال في الشركة بدون رد