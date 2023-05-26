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شريحة ماسك تزرع رسمياً في أدمغتنا

منذ 3 ثواني
شريحة ماسك تزرع رسمياً في أدمغتنا

وطنا اليوم:حصلت شركة “نيورالينك” على الموافقة لتجربة زراعة شريحة في دماغ الإنسان بقيادة إيلون ماسك.
وأعلنت الشركة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنها حصلت رسميًا على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء أول تجربة إكلينيكية على دماغ الإنسان. تهدف الشركة إلى زرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر لمعالجة حالات مثل العمى والشلل وأمراض عصبية أخرى.
وقد شهدت الشركة اتهامات في العام الماضي بانتهاك حقوق الحيوانات، حيث تم تسريع التجارب على الحيوانات وتسبب ذلك في وفاة العديد منها. كما انتقد موظفو الشركة الضغوط التي يمارسها إيلون ماسك لتسريع الأبحاث، مما أدى إلى تكرار التجارب وزيادة استخدام الحيوانات فيها.
يعتبر هذا التطور في مجال زراعة الشرائح الإلكترونية في الدماغ إنجازًا ملموسًا في مجال التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه التقنية التي كانت تعتبر ضربًا من الخيال العلمي تتحقق الآن في الواقع


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