سمو الأميرة الدكتورة وجدان بنت فواز الهاشمي المعظمة

تكرم الشيخة منيرفا السهيل و نخبة من السيدات الاردنيات الرائدات في مجالاتهم المختلفة

الأميرة وجدان تكرم نخبة من سيدات المجتمع في أمسية شعرية تكريمية لمنتدى البيت العربي الثقافي

وطنا اليوم:برعاية سمو الأميرة الدكتورة وجدان بنت فواز الهاشمي أقام منتدى البيت العربي الثقافي الأربعاء حفلا بعنوان “يوم الوفاء” تم فيه تكريم نخبة من سيدات المجتمع ممن لهم أياد بيضاء وأعمال تطوعية ومسيرة طويلة حافلة في الخدمة العامة والوطن، في المركز الثقافي الملكي، وبمشاركة الشعراء علي الفاعوري، محمد خضير، ومحمد بو عوني الطورة.

السيدات المكرمات هن: القاضية تغريد حكمت، هيفاء البشير، نايفة الزبن، سناء الفاهوم، جولييت عواد، مريم العمري، منيرفا السهيل، زهرية الصعوب، شهيرة المجالي، جلوريا الربضي وميشلين المعلوف.