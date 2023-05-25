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سياسيون: الأردن أثبت قدرته على البقاء والاستمرار والتجدد

منذ 3 ثواني
سياسيون: الأردن أثبت قدرته على البقاء والاستمرار والتجدد

وطنا اليوم:أكد العين إبراهيم البدور والنائب عمر العياصرة، أن عيد الاستقلال يمثل مرحلة مهمة في تاريخ الأردن الذي استطاع أن يثبت قدرته على البقاء والاستمرار والتجدد، ورسالة مفادها أن الأردن أكبر من الجميع.
جاء ذلك خلال استضافتهما على إذاعة “جيش إف إم” بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال ل 77، حيث أكد النائب عمر العياصرة، أن الأردن معني بسيادته خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة برمتها.
وقال: إننا بحاجة للتركيز على مناسباتنا ورموزنا الوطنية اليوم، وأتمنى أن تتم تذاكر وتدارس مناسبة عيد الاستقلال بطريقة وطنية، خاصة وأن المنطقة وما تمر به اليوم تجعلك أكثر حاجة إلى فهم الوحدة الوطنية.
وأضاف أن الأردن يمتاز عن باقي الدول في أن الوطن والدولة انطلقتا مع بعضهما البعض، وعليه لا بد من التمسك بالوطن والدولة، كما يمتاز بخصوصية أن الحاكم يتعامل مع المحكوم بالتشاركية، مشيرا إلى أن الأردن استطاع تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها أنه لا يزال صامدا رغم جميع الرهانات التي كانت في المنطقة، لكنه أثبت أنه قادر على البقاء والاستمرار والتجدد.
وبين أن الأردن مر بالعديد من الأزمات لكنه كان يتجاوزها عبر توثيق العلاقة بين الحاكم والشعب، فاليوم هناك أزمة اقتصادية تم من خلالها الذهاب إلى مشروع إصلاح سياسي بمسارات متنوعة وحياة حزبية، لذلك هذه خصوصية الأردن أنه يقف الحاكم مع المحكوم في حالة تشاركية تجعله يصمد ويتفوق على العديد من الدول.
في المقابل أكد العين إبراهيم البدور، أنه لابد من البناء على ما تم تحقيقه، بحيث يتم الوصول إلى مرحلة متقدمة، لذلك فإن الاستقلال يعتبر إنجازا ورسالة في أن الأردن أكبر من الجميع.
وقال إن هناك رسالة للشباب مفادها ضرورة الانخراط في العمل بشتى أنواعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فنحن في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية وأمام تحديثات سياسية اقتصادية وسياسية، وعليه فإن المطلوب من الأردنيين جميعا ضرورة الانخراط في هذه المسارات الثلاثة


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