الملك بذكرى الاستقلال : سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إنه “سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين وعزمهم”، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة السابع والسبعين.

وكتب جلالته على توتير: “سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين وعزمهم. أبارك باستقلال وطننا الأبي السابع والسبعين، وذكرى مئوية تأسيس جيشنا العربي المصطفوي”