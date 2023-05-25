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الملك بذكرى الاستقلال : سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

منذ ساعة واحدة
الملك بذكرى الاستقلال : سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إنه “سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين وعزمهم”، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة السابع والسبعين.
وكتب جلالته على توتير: “سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين وعزمهم. أبارك باستقلال وطننا الأبي السابع والسبعين، وذكرى مئوية تأسيس جيشنا العربي المصطفوي”


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