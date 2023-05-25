هاشتاغ استقلال_الأردن_77 يتصدر منصة تويتر

وطنا اليوم:تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر منصة تويتر، الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال، 25أيار/مايو، بإطلاق هاشتاغ “استقلال_الأردن_77”.

وعبر المتفاعلون عن حبهم وإنتمائهم للأردن في هذا اليوم المميز، من خلال المنشورات التي أرفقت بالهاشتاغ، إذ تضمنت عبارات وصور ومقاطع فيديو، مرفق بعض منها.

كما وعبرت أيضاً بعض الشخصيات المعروفة عن اعتزازها وفخرها بالإستقلال، من خلال تفاعلهم أيضاً مع الهاشتاغ بإطلاق منشورات عبر صفحاتهم الخاصة.

هنأت دول عدة الأردن بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الـ 77، حيث يحتفل الأردنيون، الخميس، بذكرى استقلال المملكة السابع والسبعين، والذي شكل علامة فارقة ومفصلية في تاريخهم ومسيرة بناء مملكتهم، فانطلقوا تحت راية واحدة وقيادة هاشمية لبناء دولة المؤسسات والقانون والتنوع وقبول الآخر والتسامح، وفتحوا حدودهم لكل باحث عن الأمن ليصبح الأردن مملكة الإنسانية وموطن الأمان.