براءة الاختراع المسجلة لدواء عمان الأهلية تنشر في مجلة علمية مرموقة

وطنا اليوم:نشرت كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية بقيادة الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميد الكلية أول دراسة سريرية على مرضى الكورونا في الأردن في مجلة Pharmaceuticals، حيث تم تسجيل براءة اختراع للدواء المستخدم في كل من الأردن واوروبا وأمريكا،

وستقوم الكلية بالتقدم للحصول على الموافقة من مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية لاعتماده.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان عن اعتزازه بهذا الانجاز، والذي جاء بدعم متواصل من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، وتكليلًا لجهود عميد الكلية أ.د. محمد الطناني والعاملين في الكلية، وبمساندة مختلف الاقسام الأكاديمية والإدارية في الجامعة.