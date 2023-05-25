اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغة الانجليزية في جامعة الزرقاء

وطنا اليوم – اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغة الانجليزية، الأربعاء 24-5-2023، والذي نظمته كلية الآداب تحت رعاية الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة بعنوان” الاتجاهات متعددة التخصصات في اللغويات والأدب والترجمة ” داخل حرم جامعة الزرقاء.

وناقش المؤتمر 50 بحثا على مدار عشرة جلسات علمية بمشاركة أكثر من 90 باحثا يمثلون 10 دول عربية وأجنبية.

وتضمن المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بالأدب الإنجليزي، واللغويات، والترجمة، والأدب المقارن، وأدب المرأة، والأدب عبر الثقافات المختلفة، ومشكلات الترجمة الأدبية والترجمة الآلية والصحفية والترجمة الفورية والتتبعية، اضافة المقارنة ،وتحليل الخطاب، والتداخل والتخطيط اللغوي.

وأوصى الباحثون ضرورة الانعقاد السنوي للإفادة من المؤتم، وتوسيع المشاركة من الباحثين الدوليين، وانشاء مجلة محكمة ومفهرسة في قواعد بيانات عالمية تنشر فيها أبحاث المؤتمر في الادب واللغويات والترجمة.

كما أوصى الباحثون تعزيز وتشجيع البحث العلمي المشترك وخاصة في مجال الدراسات اللغوية والأدبية، وتعزيز دور الترجمة في مجال التبادل الثقافي ونقل المعرفة، انشاء ابحاث ودعمها وخصوصا ما يتعلق بتطوير مناهج اللغة الانجليزية وأساليب تدريسها في الوطن العربي على المستويين المدرسي والجامعي.

وأبرز المؤتمر أهمية اللغة الانجليزية وآدابها والترجمة في الحياة العصرية ودورها في التبادل الثقافي والحضاري، وتشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها ونشرها في مجلات مفهرسة في قواعد بيانات عالمية، وتنظيم الندوات المتخصصة والعامة وورش العمل.

كما أبرز المؤتمر اهمية ربط موضوعات البحث بحاجات المجتمع العربي، وتسهيل مشاركة الباحثين في الهيئات والمؤتمرات الدولية ذات علاقة، وتوثيق التعاون بين الجامعات والمؤسسات ومراكز الابحاث في الوطن العربي وفي البلاد الاخرى، وتوفير بيئة مناسبة للقاء العلماء العرب وغيرهم بهدف الاحتكاك وتبادل الخبرة.

وشارك رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء معالي المهندس سمير الحباشنة جانب من الجلسات في نقاشات علمية قيمة بين كوكبة مميزة من العلماء والباحثين في اللغويات والأدب والترجمة متمنيا للمشاركين مزيد من النجاح والتوفيق .

وأثنى الأمين العام للمؤتمر الأستاذ الدكتور علاء الدين صادق على الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود الذي ساهم في انجاح المؤتمر وخاصة من قبل رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار سعادة الدكتور محمود ابو شعيرة ومجلس الامناء ورئاسة الجامعة والمشاركين والمحاضرين وكافة اللجان العلمية والاجتماعية والاعلامية.

وابدى المشاركون في المؤتمر سعادتهم بالمستوى العلمي والاداري والكفاءات المميزة في الجامعة، فضلاً عن التنظيم المميز لفعاليات المؤتمر وحسن الاستقبال والضيافة اثناء مشاركتهم في المؤتمر.