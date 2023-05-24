محاضرة عن الموسيقى والمقامات الشرقية للدكتور عبد الحميد حمام في كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا ‎‎

وطنا اليوم:بدعوة من اللجنة الثقافية في قسم العلوم الأساسية والإنسانية وكلية الآداب جامعة فيلادلفيا؛ ألقى الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمام، أستاذ الموسيقى وعميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة الأردنية سابقاً، محاضرة بعنوان الموسيقى والمقامات الشرقية، بمشاركة مشرفة النشاط الموسيقي في الجامعة، الأستاذة رولا نصر وفرقة الجامعة الموسيقية؛ وذلك يوم الاثنين 22/ 5 / 2023، وقدم الندوة الدكتور زهير توفيق، حيث تناول المحاضر تاريخ الموسيقى والغناء عند العرب، وخصائص المقامات الشرقية، وتنوعها واختلافها عن المقامات والموسيقى الغربية.

ومن جهتها استكملت الأستاذة رولا نصر توضيح المفاهيم التي طرحها الدكتور عبد الحميد، وإعطاء الأمثلة عملياً على تلك المقامات والقوالب، من خلال العزف والموسيقى، وتم استعراض نماذج غنائية من الموشحات الأندلسية والاغاني التراثية والوطنية ضمن اطار أكاديمي وفني قدمتها فرقة كورال جامعة فيلادلفيا بإشراف وتدريب الأستاذة رولا نصر لاستعراض المقامات الشرقية وشرح وظيفة كل مقام واستخدامه في ترتيل القرآن الكريم وتجويده، ومن خلال انشاد الموشحات الأندلسية والاغاني التراثية والوطنية بطريقة احترافية والوقوف على ان صوت الأذان يقام على خمسة مقامات وهي مقام الصبا ، العشاق، الرست، السيكا، الحجاز.

وقدمت فرقة الجامعة الموسيقية أمثلة من الأغاني على مقام الرست ثم مقام نهاوند الذي يبعث إلى الخشوع والتفكر ويمتاز بالعاطفة والحنان والرقة، كما قدمت اغاني على مقام النهاوند والبيات وتم استعراض مقام السيكا ومثاله (طلع البدر علينا)، ومن مقام العجم (السلام الملكي)، ومقام الكرد ومثاله أغنية فيروز (نسم علينا الهوا).

كم استعرضت الندوة أهم المصطلحات في عالم الموسيقى مثل النوتات الموسيقية والسرعات والقرار والجواب في التطبيق العملي مع فرقة كورال الجامعة. وأشار المُحاضر والأستاذة رولا إلى طبيعة القوالب الغنائية العربية وهي: القصيد، الدور، الموشحات، الدبابة، المونولوج، المقطوعة، الموال، والقدود، الحداء، النشيد، الأغنية وفي نهاية المحاضرة تمّ تكريم المشاركين، وقدم عميد كلية الآداب والفنون الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين .