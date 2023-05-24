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فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال‎‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال‎‎

وطنا اليوم:فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال‎‎

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