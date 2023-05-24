من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
13:45
بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young
13:03
راصد: 39٪ من النواب غير راضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع البرلمان.
12:53
انتخاب الدكتور معن النسور عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة
12:51
الفوسفات تهنئ الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة
12:40
فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال
12:39
الحاج توفيق: الأردن أسس لاقتصاد وطني منفتح على العالم
12:34
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران (أسماء)
12:13
الجيش يعلن عن توزيع أراض وقروض إسكانية بمناسبة زفاف ولي العهد
12:09
كريشان بعد زيارته لـ 100 بلدية: حريصون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
11:58
سجود رونالدو احتفالاً بهدفه في الشباب يثير تفاعلاً واسعاً
الرئيسية
جامعات
فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم:فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:45
بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young
13:03
راصد: 39٪ من النواب غير راضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع البرلمان.
12:53
انتخاب الدكتور معن النسور عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة
12:51
الفوسفات تهنئ الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة
12:39
الحاج توفيق: الأردن أسس لاقتصاد وطني منفتح على العالم
12:34
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران (أسماء)
12:13
الجيش يعلن عن توزيع أراض وقروض إسكانية بمناسبة زفاف ولي العهد
12:09
كريشان بعد زيارته لـ 100 بلدية: حريصون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
11:58
سجود رونالدو احتفالاً بهدفه في الشباب يثير تفاعلاً واسعاً
11:53
حسني عايش:لست وحيدًا!
11:51
الكرملين يلمح لضربة نووية تُنهي العالم
11:44
أورنج تغير اسم الشبكة احتفالاً بالمناسبات الوطنية
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن