قطر تتيح لطلابها الابتعاث الحكومي في أربع جامعات أردنية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية اليوم الأربعاء، عن إتاحة الابتعاث الحكومي والدراسة على النفقة الخاصة في أربع جامعات أردنية، وفقا لآخر تحديث لقائمة الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل الوزارة.

وذكر موقع الوزارة الإلكتروني في تحديث جديد اليوم، أن الجامعات الأردنية المعتمدة للطلاب القطريين تشمل جامعات الأردنية، العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الأردنية الألمانية، البلقاء التطبيقية.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات الأردنية الرسمية الأربعة، معتمدة جميعها للدراسة على النفقة الخاصة لمرحلة البكالوريوس للطلاب القطريين الراغبين بالدراسة في الأردن، في حين أن جامعة العلوم والتكنولوجيا معتمدة أيضا للدراسات العليا على النفقة الخاصة.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل للابتعاث الحكومي، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، للعام الأكاديمي 2023-2024.

ونقلت الصحف القطرية عن وكيل الوزارة الدكتور خالد العلي، اليوم، أن أي طالب يفي بمعدلات القبول التي تبلغ حاليا 85 بالمئة للابتعاث للخارج، و75 بالمئة للابتعاث محليا، سيحصل على البعثة الدراسية، لافتا إلى التواصل مع الملحقيات الثقافية في هذه الدول لاستقبال الطلاب القطريين، وإعداد جميع الخطط لبدء دراستهم بأريحية، مطالبا إياهم بالتقديم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضح أن التركيز في الوقت الحالي، ينصب على الابتعاث ضمن تخصصات التربية والهندسة بجميع فروعها ومن ضمنها الحاسب، إلى جانب تخصصات الطب بجميع فروعه مع إتاحة الفرصة أمام الطلبة للالتحاق بالتخصصات النادرة، مثل الزراعة أو البيطرة.

وأضاف أن البعثات مفتوحة لجميع الدراسات بين البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا، التي تختلف شروطها وفقا لكل دراسة، حيث أن من شروط البعثات للدراسات العليا أن يكون المتقدم يعمل ويحصل على موافقة من جهة العمل، لأن تأدية الدراسات العليا ترجع إلى هدف رئيس تحتاجه جهة عمله.

ولفت إلى عدم وجود أي تغيير في الشروط الخاصة بالابتعاث الأكاديمي سواء على مستوى متطلبات التقديم أو التخصصات المتاحة وفقا للشروط والتخصصات، التي تم طرحها خلال العام الأكاديمي 2022-2023