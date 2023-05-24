يوم تطوعي بمتحف الأطفال لطلبة تمريض عمان الأهلية

وطنا اليوم:إيماًنا من كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية بالمشاركة المجتمعية وأهمية تثقيف فئات المجتمع المختلفة صحياً ومن ضمنهم الاطفال، قام طلبة مساق تمريض صحة الأطفال “العملي” يوم السبت الموافق 20-5-2023 بتقديم عمل تطوعي للأطفال، عبر المشاركة في الفعاليات والأنشطة داخل متحف الأطفال وتقديم شرح عن كل قسم بالمتحف بطريقة تناسب مختلف الفئات العمرية وتقديم التثقيف الصحي في مختلف الموضوعات التي تهم الاطفال .

حيث تم ذلك بحضور كل من المشرفة السريرية صفاء حماد والمشرفة السريرية هدى النجداوي.

وكان لهذا النشاط الطلابي الأثر الكبير في زرع الفرحة في قلوب الاطفال وعائلاتهم.

بدورها قامت إدارة المتحف بتقديم الشكر للطلبة على جهودهم.