الملتقى الأول لخريجي كلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية

وطنا اليوم:نظمت لجنة متابعة الخريجين، في كلية العمارة والتصميم/ جامعة عمّان الأهلية؛ الملتقى الأول لخريجي الكلية، وذلك يوم الإثنين الموافق 15-5-2023 في مدرج نزار قباني، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة / مكتب الإرشاد الوظيفي، ودائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة.

وافتتح فعاليات الملتقى الأستاذ الدكتورعبد السلام الشبول عميد الكلية، والدكتور ناصر أبو عنزة رئيس اللجنة.

وقدم الحفل الدكتور كريم فاضل رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي و “عضو اللجنة “، بحضور السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية، والطلبة، وبمشاركة خريجي الكلية الذين استعرضوا قصص نجاحهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الملتقى في إطار تفعيل التواصل مع الخريجين وتسليط الضوء على قصص نجاحاتهم في سوق العمل، بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة وقيمها الجوهرية.