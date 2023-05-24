بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الملتقى الأول لخريجي كلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية

منذ 3 ثواني
الملتقى الأول لخريجي كلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية

وطنا اليوم:نظمت لجنة متابعة الخريجين، في كلية العمارة والتصميم/ جامعة عمّان الأهلية؛ الملتقى الأول لخريجي الكلية، وذلك يوم الإثنين الموافق 15-5-2023 في مدرج نزار قباني، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة / مكتب الإرشاد الوظيفي، ودائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة.
وافتتح فعاليات الملتقى الأستاذ الدكتورعبد السلام الشبول عميد الكلية، والدكتور ناصر أبو عنزة رئيس اللجنة.
وقدم الحفل الدكتور كريم فاضل رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي و “عضو اللجنة “، بحضور السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية، والطلبة، وبمشاركة خريجي الكلية الذين استعرضوا قصص نجاحهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الملتقى في إطار تفعيل التواصل مع الخريجين وتسليط الضوء على قصص نجاحاتهم في سوق العمل، بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة وقيمها الجوهرية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:59

عمان الأهلية تمنح درجة البكالوريوس في الحقوق للطالب المرحوم محمد مصلح الطروانة

09:57

روائيون يجمعون على أهمية الجائزة العالمية للرواية العربية، وحضورها الفاعل في المشهد الثقافي العربي

09:52

الأردن يأمل بحل سوري لقضية مخيم الركبان

09:44

جوع ونهب وجثث في الشوارع .. شهادات مروعة من السودان

09:41

الأردن يدين استغلال الاحتلال لموارد المياه في فلسطين

09:33

المعايطة يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

09:28

ماوار يهدد غوام الأمريكية.. تهديد ثلاثي من إعصار عملاق

09:22

جيش الاحتلال: نستعد لاختبار صعب وأخطر بكثير من المعركة الأخيرة

09:15

20 شاحنة أردنية تعود مع سائقيها من السودان

09:09

حزب الانصار الاردني يعلن اسماء الفائزين بانتخابات الامانه العامه

08:22

د.مصلح الطراونة يكتب الى ابنه الراحل محمد في يوم ميلاده

07:57

نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة الله

وفيات

نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة اللهالحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 23-5-2023