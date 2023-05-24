عمان الأهلية تمنح درجة البكالوريوس في الحقوق للطالب المرحوم محمد مصلح الطروانة

وطنا اليوم:منحت جامعة عمان الأهلية درجة البكالوريوس في الحقوق للطالب المرحوم محمد مصلح أحمد الطروانة ، الذي وافته المنية قبل أسبوعين نتيجة حادث سير مؤسف.

علماً أن الطالب المأسوف على شبابه كان متوقعاً تخرّجه على الفصل الدراسي الثاني الحالي ، وكان من الطلبة الاوائل بمعدل 3.9 من 4.

وقد كتب والده النائب السابق الاستاذ الدكتور مصلح الطروانة نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية وعميد كلية الحقوق في الجامعة تعقيبا على قرار الجامعة :

” رحمك الله ياولدي ولانقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون” .