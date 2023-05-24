حزب الانصار الاردني يعلن اسماء الفائزين بانتخابات الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن اسماء الامانه العامه على النحو التالي

الرجوب امينا عاما

والشرفات وابو خضير نائبين للامين العام

والشطناوي رئيسا للمجلس المركزي

وطنا اليوم:اعلن الامين العام لحزب الانصار الاردني اسماء الفائزين بانتخابات الامانه العامه خلال المؤتمر العام المنعقد في المركز الثقافي الملكي في ٢٠٢٣/٥/١٣ وعلى النحو التالي

عوني الرجوب امينا عاما

د صوان الشرفات نائب الامين العام للشؤون الاداريه

د نسيم ابو خضير نائب الامين العام للشؤون التنظيميه

الاستاذ فايز الدعجه الامين المساعد للشؤون الماليه والاداريه

د عمر الربيحات الامين المساعد للشؤون السياسيه

الاستاذ علي النوافله الامين المساعد للشؤون التنظيميه

المهندس جمال ابو عبيد الامين المساعد لشؤون الاداره المحليه

د فارس الهواوشه الامين المساعد للشؤون البرلمانيه

د عبدالله المومني الامين المساعد للاعلام والعلاقات العامه

د علي الرياحنه الامين المساعد/ رئيس الشؤون الشرعيه

المهندس نبيل حداد الامين المساعد للتخطيط والشؤون الاقتصاديه

المحامي ريحان القضاه الامين المساعد للشؤون القانونيه

د محمد حسن الطراونه الامين المساعد للشؤون الصحيه

د اسراء العمري الامين المساعد للتربيه والتعليم العالي

الاستاذ جهاد الربيع الامين المساعد لشؤون العضويه

الاستاذ وصفي خريسات الامين المساعد للامن الوطني

د وعد بني هاني مساعدة الامين لشؤون المرأه

د. سداد الرجوب المساعد لقطاع الشباب

د اسماعيل الشوابكه المساعد لشؤون البيئه

د. صخر الصرايره المساعد للشؤون الثقافيه

الاستاذ احمد الحبايبه امين سر الامانه العامه

والدكتور غالب شطناوي رئيسا للمجلس المركزي

وسيعلن عن الفائزين بالمجلس المركزي والدوائر والفروع ورؤساء اللجان صباح الخميس القادم