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أطفال مؤسسة الحسين يحتفلون بالأمير الحسين

منذ ساعة واحدة
أطفال مؤسسة الحسين يحتفلون بالأمير الحسين

وطنا اليوم:بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بدأت اليوم الثلاثاء احتفالات في الدور الايوائية والمؤسسات والمراكز النهارية الدامجة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتتواصل على مدار اليومين القادمين.

وتشارك وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المنتفعين والمنتفعات الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين والتي بدأت من مؤسسة الحسين الاجتماعية، وتتواصل الفعاليات في مختلف الدور الايوائية والمؤسسات والمراكز النهارية الدامجة التابعة للوزارة.

وستتضمن الاحتفالات حفل حناء في المؤسسات الخاصة بالاناث، وفقرات فلكلورية من التراث الاردني في المؤسسات الايوائية للذكور، اضافة الى توزيع الحلوى احتفاءاً بهذه المناسبة.

وكانت الدور الايوائية والمؤسسات والمراكز النهارية الدامجة زينت مبانيها بالورود وبطاقات التهنئة واعداد برامج الاحتفالات تعبيرا عن فرح وسعادة جميع العاملين والمنتفعين من خدمات الوزارة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين


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