البكالوريوس في الحقوق للمرحوم محمد مصلح الطراونة من عمان الأهلية

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة عمان الاهلية منح المرحوم الطالب محمد مصلح الطراونة درجة البكالوريس بالحقوق.

الراحل الطراونة كان من المتوقع تخرجه هذا الفصل كأحد الطلبه الأوائل بمعدل ٣.٩ من ٤ وعرف عنه تميزه العلمي ورقيه الاخلاقي في تعامله مع أساتذته وزملاءه الطلبة في الجامعة.

وتوفي الطراونة (20 عاماً) ، وشخص آخر اثر حادث سير في منطقة الأغوار الجنوبية، صباح الخميس الموافق 27/4/2023