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البكالوريوس في الحقوق للمرحوم محمد مصلح الطراونة من عمان الأهلية

منذ ساعة واحدة
البكالوريوس في الحقوق للمرحوم محمد مصلح الطراونة من عمان الأهلية

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة عمان الاهلية منح المرحوم الطالب محمد مصلح الطراونة درجة البكالوريس بالحقوق.
الراحل الطراونة كان من المتوقع تخرجه هذا الفصل كأحد الطلبه الأوائل بمعدل ٣.٩ من ٤ وعرف عنه تميزه العلمي ورقيه الاخلاقي في تعامله مع أساتذته وزملاءه الطلبة في الجامعة.
وتوفي الطراونة (20 عاماً) ، وشخص آخر اثر حادث سير في منطقة الأغوار الجنوبية، صباح الخميس الموافق 27/4/2023

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