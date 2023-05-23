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خزنة البترا تتزين احتفاء بزفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
خزنة البترا تتزين احتفاء بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:احتفالاً بعقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والآنسة رجوة خالد السيف؛ تزينت خزنة البترا وجبالها بعرض على أضواء الشموع بعبارة “نفرح بالحسين”، وصورة سمو ولي العهد والآنسة رجوة.
ونفذ هذا العمل الشابان يوسف الفلاحات و أنمار سعيفان، وبدعم من برنامج Petra By Night بموسيقى صنعت خصيصاً لهذه المناسبة من الشاب سليمان أبو عبدون مهداة من البترا لسمو الأمير الحسين.


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