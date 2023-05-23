زيارة قسم التغذية السريرية والحميات في فيلادلفيا مدرسة أبو عليا الثانوية للبنات‎‎

وطنا اليوم:قام قسم التغذية السريرية والحميات في كلية العلوم الطبية المساندة -جامعة فيلادلفيا بتنظيم زيارة تثقيفية وتوعوية لمدرسة أبو عليا الثانوية للبنات، يوم الخميس الموافق 18/5/2023 بإشراف د. نور بطارسة ود. غدير عثمان، ضمن أنشطة الكلية لخدمة المجتمع.

حيث قدمت د. نور محاضرة بعنوان ” التغذية الصحية: تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز” لطالبات الصف الحادي عشر في المدرسة، ركزت فيها على أهم الأغذية التي تساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وأشارت الى المصادر الغذائية المهمة لتحصيل الاحتياجات الأساسية من الفيتامينات والمعادن المرتبطة بنشاط الدماغ والصحة بشكل عام.

ووزعت طالبات قسم التغذية السريرية (حلا حمدان، وجوانة عطية، ودانية العميري، وسارة رماحة، وميس عليان، وياسمين الصباح) وجبات خفيفة صحية، محضرة مسبقاً في مختبر تحضير الأطعمة في الكلية تحت اشراف د. غدير عثمان. وقدمت الطالبات شرحاً لمكونات الوجبات الخفيفة مع نبذة عن فوائد كل منها. وتفاعلت طالبات المدرسة بإيجابية مع المحاضرة والمعلومات المقدمة. وقد تبع المحاضرة توزيع استبانات واختبارات تركيز وقوة ملاحظة متنوعة لقياس قوة التركيز والانتباه تم تنفيذها بشكل جماعي، حيث لاقى هذا النشاط تفاعلًا مميزا من طالبات المدرسة المشاركات.

وفي نهاية الزيارة قامت مديرة المدرسة السيدة براء حمدان بتكريم أعضاء الهيئة التدريسية و الطالبات المشاركات من قسم التغذية السريرية بشهادات شكر وتقدير. وشكرت جامعة فيلادلفيا على المبادرة وأكدت على ضرورة الاستمرار في هكذا فعاليات للطلبة و اكدت على ترحيب المدرسة للتعاون في فعاليات أخرى مستقبلاً.

كما وشكر الطلبة قسم التغذية السريرية والحميات و عميد كلية العلوم الطبية المساندة الطبية المساندة ممثلاً أ. د. فدوى الحلايقة على دعمها المستمر في دعم الأنشطة المختلفة التي تسهم في صقل مهاراتهم العملية والعلمية ويساعد في تحضيرهم لسوق العمل.

إذ تتقدم كلية العلوم الطبية المساندة بجزيل الشكر والعرفان لمديرة المدرسة والكادر التدريسي وكل من ساهم وأشرف على هذه الزيارة شاكرين لهم حسن استقبالهم ومعاملتهم الطيبة راجين لهم مزيداً من التقدم والتطور.