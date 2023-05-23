ترقيات أكاديمية في جامعة فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة فيلادلفيا ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة ترقية الدكتورة أماني غازي جرار من كلية الآداب والفنون الى رتبة أستاذ وترقية الدكتورة لميس فرح القرعان من كلية تكنولوجيا المعلومات الى رتبة أستاذ مشارك وترقية الدكتور محمد فؤاد بيان من كلية الصيدلة الى رتبة أستاذ مشارك وترقية الدكتور أحمد محمد الجيوسي من كلية الأعمال الى رتبة أستاذ مشارك.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم وثمن جهدهم البحثي المتميز متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز .