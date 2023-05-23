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مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة معرض طلابي في فيلادلفيا‎‎

منذ ساعتين
مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة معرض طلابي في فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:افتتح الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله عميد كلية الآداب في جامعة فيلادلفيا المعرض العلمي لطلبة مادة مدخل إلى التربية الخاصة التي يقوم على تدريسها الدكتور عدنان الطوباسي في قسم الارشاد النفسي في كلية الآداب والفنون في الجامعة.
وتجول العميد في ارجاء المعرض الذي اشتمل على أعمال الطلبة ومهاراتهم الإبداعية واشغالهم التي ترجموها من الجانب النظري إلى الجانب العملي في مجالات التربية الخاصة، حيث أبرزوا مجموعة من كبار المبدعين والقادة والشعراء المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة وابرز انجازاتهم ونظرياتهم وما قدموه للبشرية في هذا المجال، واشتمل على نظرة الطلبة في كيفية الارتقاء بالتعليم من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي. وأبدى العميد والحضور اعجابهم بالمعرض ومحتوياته والجانب العملي الذي تجلى فيه.
وقال الدكتور عدنان الطوباسي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك مدرس مساق مدخل إلى التربية الخاصة أن الجامعات تنمو وتتطور بالفكر الإبداعي والنظرة الثاقبة إلى المستقبل، وأنه لا فائدة من الكتب الدراسية إذا لم تجد تطبيقاً لها على أرض الواقع، وهذا المعرض يأتي في اطار الانطلاق من الجانب النظري في تدريس المواد إلى الجانب العملي وقدم الطلبة للحضور من خلال هذا المعرض رؤيتهم بكيفية انتقال مدارسنا وجامعاتنا من التلقين إلى المهارات خلال النقاش والحوار والعصف الذهني وإثارة الدافعية.
حضر حفل الافتتاح السيد فراس القاضي مدير العلاقات العامة والثقافية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وفي الختام قام الأستاذ العميد بتسليم الطلبة شهاداتهم التقديرية.


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