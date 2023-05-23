الدكتورة سولوفاسترو تقضي اسبوعاً علمياً في عمان الأهلية ضمن برامج إيراسموس

وطنا اليوم:ضمن برامج تنقل موظفي إيراسموس للتدريب إختتمت الدكتورة ألينا سولوفاسترو من كلية العلوم الاقتصادية في جامعة ديميتري كانتمير الرومانية زيارتها إلى جامعة عمان الأهلية، وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج التبادل الثقافي والأكاديمي المدعومة من إيراسموس، بالاضافة إلى تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين جامعة عمان الأهلية وجامعة ديميتري كانتمير الرومانية.

وقد كرّم نائب رئيس جامعة عمان الأهلية للعلاقات الدولية والجودة ومدير مركز الارتباط العالمي الأستاذ الدكتور أنس السعود الدكتورة سولوفاسترو تقديراً لجهودها في دعم الجامعة وبرامجها الأكاديمية، وبحضور نائب مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز ابو سويلم تم الاتفاق على متابعة البرنامج التنفيذي للاتفاقية الذي يتضمن محاضرات مشتركة بين الجامعتين والمشاركة في الأبحاث والمشاريع العلمية والزيارات الاكاديمية بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين والتبادل الطلابي.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية تحرص على توطيد العلاقات الثنائية مع كبرى الجامعات العالمية بهدف تحديث الخطط الدراسية وتدويل البرامج الاكاديمية. هذا وأشار مدير مركز الارتباط العالمي ان هنالك ما يزيد عن الثلاثين طالباً وطالبة من جامعة عمان الأهلية يقضون فصلاً أكاديمياً من دراستهم سنوياً في جامعات مرموقة في بريطانيا وايطاليا ورومانيا وصربيا والمانيا ضمن برامج إيراسموس المدعومة كلياً.

وأضاف الدكتور السعود أن مركز الارتباط العالمي في الجامعة يعمل حالياً على زيادة هذه الأعداد بهدف اعطاء طلبة الجامعة فرصة للتبادل الاكاديمي والتعرف على مختلف الثقافات في مختلف دول العالم.