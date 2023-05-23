التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تنظم زيارة علمية الى شركة جينوم للبذور

وطنا اليوم:نظمت كلية التكنولوجيا الزراعية “قسم التكنولوجيا الحيوية ” بجامعة عمان الاهلية يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023 رحلة علمية الى شركة جينوم للبذور، تعرّف الطلاب من خلالها على التكنولوجيا الحيوية وتربية النباتات وكيفية انتاج بذور أردنية ذات مواصفات مميزة.

وتتطلع الكلية الى أن يستمر التعاون بين جامعة عمان الاهلية وشركة جينوم لتوطيد العلاقة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات وعقد اتفاقية تعاون مشتركة.