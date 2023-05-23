بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عميدة الآداب بجامعة عمان الأهلية تشارك بمؤتمر اللغة الإنجليزية 2023

منذ 3 ساعات
عميدة الآداب بجامعة عمان الأهلية تشارك بمؤتمر اللغة الإنجليزية 2023

وطنا اليوم:بدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر اللغة الإنجليزية في الأردن ( تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية في الأردن: تعزيز تعليم الإنجليزية للجميع في الأردن)
(2023 English Conference in Jordan: Fostering Equitable English Language Teaching in Jordan)
الذي عُقد في المدارس الأمريكية الحديثة في عمان في الفترة من 14 إلى 16 أيار 2023، شاركت الأستاذة الدكتورة رُبا البطاينة عميدة كلية الآداب والعلوم ومديرة مركز اللغات في جامعة عمان الأهلية متحدثاً رئيسا ً بمحاضرة بعنوان:
Grow to Grow: Keys for Successful Teaching Practice
تناولت فيها أبرز خصائص العقلية الثابتة وعقلية النمو وأهمية الأخيرة للتنمية المهنية للمعلمين.
كما تطرقت لأهمية عقلية النمو في مواجهة التحديات للفرد عامة وللمعلم خاصة، وعرضت مجموعة من قصص النجاح لعظماء لم يُتوقع منهم الكثير لولا جدهم واجتهادهم.
وقد عرضت أيضًا أبرز استراتيجيات تطوير عقلية النمو وأهميتها في صنع المعلم -المتعلم الفعال وانخراطه في أنشطة التنمية المهنية التي تنعكس إيجابًا على شخصيات الطلبة وتحصيلهم الأكاديمي.
وقد نظّم المؤتمر جامعة شمال جورجيا وجامعة جورجيا الحكومية بالتعاون مع السفارة الأمريكية والجامعة الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:50

عطاء جديد لنقل النفط العراقي للأردن

13:44

ضبط 694 متسولا في نيسان الماضي

13:38

الشواربة: دراسة المخطط الحضري لتطوير بنية تحتية خضراء متكاملة في عمّان

13:33

مؤسسة الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي

13:27

ارتفاع نسبة المتعاملين مع البريد الأردني

12:29

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

12:18

خبيرة : هذه الأفعتين هما الأكثر سمياً في الأردن

12:07

استئصال ورم كبدي بالكيّ باستخدام تقنية النانونايف في مركز الحسين للسرطان

11:50

شركة قطرية تسوق التمور الأردنية في هارودز

11:48

ما سر جماعة القربان التي تنتحر بالقرعة في ذي قار

11:27

الدكتورة سولوفاسترو تقضي اسبوعاً علمياً في عمان الأهلية ضمن برامج إيراسموس

11:26

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تنظم زيارة علمية الى شركة جينوم للبذور

وفيات

الإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 23-5-2023وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023