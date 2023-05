عميدة الآداب بجامعة عمان الأهلية تشارك بمؤتمر اللغة الإنجليزية 2023

وطنا اليوم:بدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر اللغة الإنجليزية في الأردن ( تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية في الأردن: تعزيز تعليم الإنجليزية للجميع في الأردن)

(2023 English Conference in Jordan: Fostering Equitable English Language Teaching in Jordan)

الذي عُقد في المدارس الأمريكية الحديثة في عمان في الفترة من 14 إلى 16 أيار 2023، شاركت الأستاذة الدكتورة رُبا البطاينة عميدة كلية الآداب والعلوم ومديرة مركز اللغات في جامعة عمان الأهلية متحدثاً رئيسا ً بمحاضرة بعنوان:

Grow to Grow: Keys for Successful Teaching Practice

تناولت فيها أبرز خصائص العقلية الثابتة وعقلية النمو وأهمية الأخيرة للتنمية المهنية للمعلمين.

كما تطرقت لأهمية عقلية النمو في مواجهة التحديات للفرد عامة وللمعلم خاصة، وعرضت مجموعة من قصص النجاح لعظماء لم يُتوقع منهم الكثير لولا جدهم واجتهادهم.

وقد عرضت أيضًا أبرز استراتيجيات تطوير عقلية النمو وأهميتها في صنع المعلم -المتعلم الفعال وانخراطه في أنشطة التنمية المهنية التي تنعكس إيجابًا على شخصيات الطلبة وتحصيلهم الأكاديمي.

وقد نظّم المؤتمر جامعة شمال جورجيا وجامعة جورجيا الحكومية بالتعاون مع السفارة الأمريكية والجامعة الأردنية.