فيلادلفيا تنظم اسبوع المسار الوظيفي الثامن عشر‎‎

وطنا اليوم:برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف محمود الشمالي افتتح مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار وبحضور رئيس جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح نظمت دائرة العلاقات الدولية ممثلة بالأستاذة الدكتورة اماني جرار ولجنة تحضيرية فعاليات الاسبوع المسار الوظيفي الثامن عشر لجامعة فيلادلفيا وبمشاركة 47 شركة في عدة قطاعات منها القطاع الصناعي والتجاري والاستشاري وخدمات الطلابية.

وأكد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة خلال كلمة القاءها ان هذه المعارض الوظيفية تأتي لمساعدة الخريجين وبادرة تواصل لهم وللقطاع الخاص، وبين انه على هامش اليوم الوظيفي سيتم تنفيذ العديد من جلسات التدريب للخريجين بما يخص مهارات التواصل الاجتماعي وإعداد السيرة الذاتية. وان الجامعة لا تتالوا جهدا في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات سوق العمل، عبر تحفيز المواهب الريادية والافكار الابداعية لدى الطلبة وأطلاقها من خلال توفير البيئة المناسبة .

من جانبه أكد الدكتور عون النهار أن المعرض يستهدف توثيق العلاقة بين الجامعة وقطاعات العمل المختلفة، وتسويق مخرجات الجامعة، وتعريف قطاعات العمل ببرامج الجامعة الأكاديمية المختلفة، والعمل كحلقة وصل بين طلاب الجامعة ومؤسسات قطاعات العمل، وإتاحة الفرصة للمؤسسات المشاركة للتعرّف على المستوى الأكاديمي والمهارات والقدرات التي يتمتع بها طلاب جامعة فيلادلفيا ، وتعريف الطلبة والخريجين بفرص العمل والتدريب المتوافرة، وكيفية التقدم لها، بالإضافة إلى تعريف الطلبة ببيئات العمل المختلفة ومتطلباتها، ورفع وعيهم المهني.

وحاز المعرض الذي حضره الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء من الهيئتين التدريسية والادارية وجمع غفير من طلبة الجامعة على أعجاب الحضور الذي أشادوا بنوعية الشركات المشاركة، والافاق والفرص التشغيلية التي تتيحها العروض المقدمة من الشركات.