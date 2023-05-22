سياسيين واعلاميين وإدارة محلية وقيادات نسائية إلى إرادة.. أسماء وصور

وطنا اليوم:رحب امين عام حزب ارادة نضال البطاينة، بانضمام شخصيات وطنية جديدة الى الحزب، واصفا انضمامهم لصفوف الحزب بأنه “اضافة نوعية”، ودليل على احتضان شعبي ورسوخ وتجذر رسالة حزب ارادة وقيمة السياسية وخياراته الوطنية.

وعبر عن سعادته بتعزيز صفوف الحزب بكوكبة من خيرة ابناء الوطن، مشيدا بالاسهامات الكبيرة لهذه القامات الوطنية في التطوير وبالبناء وتنشئة الأجيال في الدولة الأردنية في المجالات المختلفة، ومرحباً بإنضمام كل كادر سياسي يؤمن بمبادىء الحزب القائمة على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وصون الحريات واقتصاد السوق الاجتماعي.

واعلن الحزب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي انضمام كل من : الوزير الأسبق علي الغزاوي، ووسام الربضي، وخالد سيف، والنائب عبد السلام ذيابات، والنائب الأسبق الشيخ علي زنون العزازمة، ورئيس بلدية الرمثا أحمد الخزعلي، ورئيس بلدية سهل حوران علي الشبول، ورئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف مبروك، ورئيس بلدية المزار الشمالي محمد الشرمان.

كما أنضم للحزب، رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام لانا كريشان، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون منى بني نصر، وأعضاء مجلس محافظة العاصمة: محمد السكارنة، وإيمان شاهين، وعضو مجلس محافظة مادبا السيدة سكاب ياسين الرواحنة، وعضو مجلس محافظة إربد إسلام سامي الخصاونة ، إضافة إلى عضو مجلس بلدية إربد محمد أبو حمودة، وعضو مجلس بلدية غرب إربد محمود بطاينة، وأعضاء مجلس بلدية خالد بن الوليد: فتحيه الحمد، وحمدة النعواشي، وعامر الملكاوي، وفي الرمثا انتسب نائب رئيس المجلس يوسف الجراروة وفي سهل حوران عضو المجلس نسرين الوردات، وعضو بلدية ذيبان رماح الحواتمه، ومالك المجالي من بلدية شيحان، وأعضاء مجلس بلدية المزار الشمالي علي الشرمان وزايد العمري وشاهر طلافحه، والمدير المالي لبلدية معان الكبرى شاهر كريشان، ومدير زراعة لواء ذيبان المهندس سلطان العبيدات، والناشط السياسي والإعلامي سعود طراد القاضي.

وفي محافظة جرش، انضم الى عضوية الحزب النائب ماجد الرواشدة، واللواء المتقاعد محمد فرغل بني مصطفى، والأستاذ الدكتور زياد محمد الربيع، ورجل الأعمال يحيى أحمد توفيق العتوم.