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جامعة البترا تنظم محاضرة عن دور المركز الوطني للأمن والأزمات

منذ ساعتين
جامعة البترا تنظم محاضرة عن دور المركز الوطني للأمن والأزمات

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه مدير وحدة الاستجابة الإعلامية والناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات، وذلك ضمن فعالية نظمتها عمادة شؤون الطلبة عن دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في استخدام الذكاء الصناعي والبيانات المجمعة.
وشارك في حضور الفعالية عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعدد كبير من الطلبة.
وتضمنت محاور المحاضرة الحديث عن آليات عمل المركز، وكيفية جمع البيانات، واستخدام الذكاء الصناعي في إجراء الاحصائيات والتحاليل البيانية في إدارة الأزمات.

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