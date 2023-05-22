وزيرة الثقافة: طموحات الأردنيين لا حدود لها

وطنا اليوم:قالت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار إن الأردن بمعالمه وهويته الثقافية وبحكمة وجهد القيادة الهاشمية وصل لمكانة مرموقة، وأن طموحات الأردنيين لا حدود لها.

وافتتحت النجار اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثقافي الوطني بعنوان “أردنية وافتخر” بمدرسة بشرى الثانوية الشاملة للبنات في محافظة اربد .

وقالت الوزيرة خلال الحفل، إن ذكرى الاستقلال تجعلنا نستذكر بكل فخر واعتزاز جهود الرجال الأوائل وتضحياتهم، فهم من صنع للوطن مسارات الحرية وعباءات الكرامة.

وأشارت الى ان التعليم في الأردن يلعب دوراً محورياً في حياة وثقافة المجتمع المحلي، مشيرة الى ان الاستثمار بالطلاب والمعلمين يساهم في بناء نظام متطور بشكل كبير وقيادات تربوية ترقى بالوطن ومكانته