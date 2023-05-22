بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

وزيرة الثقافة: طموحات الأردنيين لا حدود لها

منذ ساعتين
وزيرة الثقافة: طموحات الأردنيين لا حدود لها

وطنا اليوم:قالت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار إن الأردن بمعالمه وهويته الثقافية وبحكمة وجهد القيادة الهاشمية وصل لمكانة مرموقة، وأن طموحات الأردنيين لا حدود لها.
وافتتحت النجار اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثقافي الوطني بعنوان “أردنية وافتخر” بمدرسة بشرى الثانوية الشاملة للبنات في محافظة اربد .
وقالت الوزيرة خلال الحفل، إن ذكرى الاستقلال تجعلنا نستذكر بكل فخر واعتزاز جهود الرجال الأوائل وتضحياتهم، فهم من صنع للوطن مسارات الحرية وعباءات الكرامة.
وأشارت الى ان التعليم في الأردن يلعب دوراً محورياً في حياة وثقافة المجتمع المحلي، مشيرة الى ان الاستثمار بالطلاب والمعلمين يساهم في بناء نظام متطور بشكل كبير وقيادات تربوية ترقى بالوطن ومكانته


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:43

تخفيضات وعروض لأكثر من 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

16:34

مهم حول مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين بالخارج

16:21

الانتهاء من تنفيذ جسر الشهيد بمسار الباص السريع

16:17

منظمة الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم قد يحدث قريبا

16:04

الملك من مكافحة المخدرات: سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني

15:59

فيلادلفيا تنظم اسبوع المسار الوظيفي الثامن عشر‎‎

15:54

سياسيين واعلاميين وإدارة محلية وقيادات نسائية إلى إرادة.. أسماء وصور

15:52

فنانون أردنيون وعرب يحيون حفلا غنائيا بمناسبة زفاف ولي العهد

15:27

مؤسسة الليوان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قياديات أردنيات

15:25

تهديدات وضغوط على العراق تؤجل مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة

15:18

وفاة طفلة وإصابة شقيقتيها غرقا بالمياه الساخنة في البحر الميت

15:14

جامعة البترا تنظم محاضرة عن دور المركز الوطني للأمن والأزمات

وفيات

وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023