قسم العلاج الطبيعي في جامعة فيلادلفيا يقيم محاضرة توعوية حول آلام الظهر‎‎

وطنا اليوم:ضمن خطة كلية العلوم الطبية المساندة / جامعة فيلادلفيا في خدمة المجتمع المحلي، عقد قسم العلاج الطبيعي في الكلية ممثلاً برئيسه الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله محاضرة توعوية بعنوان “اّلام الظهر: الأسباب ، الوقاية والعلاج” وذلك في يوم الاربعاء الموافق 17/5/2023 لأعضاء الهيئة التدريسية والادارية العاملين في الجامعة بالإضافة الى الطلبة من مختلف التخصصات.

وقد اشتملت المحاضرة على سلسلة من المعلومات القيمة المتعلقة بتعريف ما هي آلام الظهر و أهم الأسباب المؤدية للإصابة، وعوامل الخطورة ، وكيفية الوقاية من حدوثها وأهم النصائح والارشادات والوسائل لمنع حدوث آلام اسفل الظهر التي يمكن اتباعها خلال أنشطة الحياة اليومية وتتضمن طريقة حمل الاشياء، و طريقة الوقوف طريقة الجلوس بشكل صحيح. بالإضافة إلى شرح مجموعه من التمارين العلاجية التي تساعد في التقليل وحل مشكلة آلام اسفل الظهر والتي من الممكن القيام بها اثناء العمل او اثناء الجلوس على المكتب بكل سهولة.

وفي نهاية المحاضرة تمت الإجابة على مجموعة من الأسئلة التفاعلية من قبل الحضور، وقد اثنى الحضور على جهد كلية العلوم الطبية المساندة ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور فدوى الحلايقة و قسم العلاج الطبيعي ممثلاً أ.د فؤاد عبدالله في عقد مثل هذه المحاضرات التوعوية، وطلب الحضور من الكلية الاستمرار في عقد المحاضرات التوعوية التي من شأنها رفع الوعي والتثقيف الصحي حول كثير من المشكلات الصحية التي من الممكن مواجهتها خلال ممارسة العمل او أنشطة الحياة اليومية سواء لكادر الجامعة او الطلبة على حد سواء. والجيدر بالذكر أن لجنة الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع برئاسة المدرسة شذى خزاعلة هم من قاموا بالتنسيق والتجهيز لهذه المحاضرة