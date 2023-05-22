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ضبط 3 اعتداءات على خط مياه خو الهاشمية لسقاية المواشي

منذ 4 ساعات
ضبط 3 اعتداءات على خط مياه خو الهاشمية لسقاية المواشي

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري، سلطة المياه إنها وبناء على حملة البحث والتحري التي تنفذها شركة مياه الأردن مياهنا – الزرقاء بالتنسيق مع إدارة العمليات ضبطت وحدة الجودة الزرقاء، 3 اعتداءات على خط خط ناقل خو الهاشمية قطر 300 ملم لسقاية المواشي .
وتم إزالة الاعتداءات والعمل جار لتصويب الوضع وتحديد الفاعلين وعمل الضبوطات بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.
وتهيب الوزارة بالأخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن اي مخالفات تتعلق بالاعتداء على مصادر المياه في جميع المناطق مؤكدة ان الوزارة لن تتهاون في اي عملية اعتداء على حقوق المواطنين المائية.


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