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رئيس الوزراء يرعى المؤتمر الأردني الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات اليوم

منذ 6 ساعات
رئيس الوزراء يرعى المؤتمر الأردني الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات اليوم

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وطنا اليوم – تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعقد شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم المؤتمر الأردني الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 2023، في فندق اللاند مارك- عمان، وذلك بالتعاون مع مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين – فرع الأردن (IEEE Jordan Section).

وقال عضو مجلس نقابة المهندسين، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور علي الخوالدة، إن المؤتمر يجمع بين مؤتمرين؛ مؤتمر الهندسة الكهربائية والإلكترونية الأردني الدولي الثالث عشر(JIEEEC 2023)، مؤتمر نقابة المهندسين، والمؤتمر السابع لتطبيقات الهندسة الكهربائية والحاسوب (AEECT 2023)، مؤتمر مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الأردن.

وأشار إلى أن محاور المؤتمر ترتكز على أنظمة الطاقة المتجددة والكهربائية، الاتصالات، شبكات الكمبيوتر، التحكم والروبوتات والميكاترونكس، الهندسة الطبية الحيوية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات السيبراني واتجاهات علوم الحاسوب.

ولفت إلى أن تنظيم المؤتمر يتم حسب مواصفات مجمع IEEE العالمي، ويتضمن عرضا لأوراق العمل المقبولة والمقدمة من باحثين من جميع أنحاء العالم، ومتحدثين رئيسين عالميين، ورشات تدريبية، ويشارك فيه أكثر من 350 من المختصين في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من داخل وخارج الاردن.


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