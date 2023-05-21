المستقلة للانتخاب: 7 أحزاب لم تتقدم لتوفيق أوضاعها نهائيا

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الأحد، إن 7 أحزاب لم تتقدم لتوفيق أوضاعها نهائيا من أصل 56 حزبا موجودا في السابق.

وأوضح المعايطة، أن أحد الأحزاب اختار أن يحل نفسه اختياريا.

وفي 20 نيسان الماضي، انتهت المهلة التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب لغايات تقديم الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ، ليتسنى لسجل الأحزاب بالهيئة تدقيق الأوراق المطلوبة ومطابقتها، لتتمكن الأحزاب بعد الموافقة عليها من عقد مؤتمرها العام قبل نهاية المدة القانونية لتوفيق الأوضاع.

وأعلنت مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبوع الماضي، انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات توفيق الأوضاع، بعد استكمال 26 حزبا شروط وأحكام القانون النافذ، واستكمال حزب واحد عقد مؤتمره التأسيسي.

وأشار لوجود 41 مقعدا مخصصا للأحزاب على مستوى الأردن في الانتخابات النيابية المقبلة، ويستطيع كل حزب أو تحالف أحزاب أن ينافس وفي النهاية تظهر قيمة الحزب وقدرته على إقناع الناس وقوته وهذه هي المحطة الأساسية في الانتخابات.

وتحدث عن وجود أحزاب من اليسار إلى اليمين، مثل الحزب الشيوعي والوحدة الشعبية وحشد والحزب الديمقراطي الاجتماعي وجبهة العمل الإسلامي والائتلاف الوطني وغيرها من الأحزاب.

وقال المعايطة إن الأحزاب التي لم تستطع أن توفق أوضاعها يمكنها التقدم بطلب جديد وتطلب تأسيس حزبها مرة أخرى، كما أن الأحزاب التي لم تستطع توفيق أوضاعها لها الحق باللجوء للقضاء والطعن بقرارات الهيئة المستقلة للانتخاب