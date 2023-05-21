الأرصاد : ظاهرة النينو قد تسجل درجات حرارة قياسية عالميا

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن ظاهرة النينو قد تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجة الحرارة العالمية السنوية، ومن المتوقع أن يصل تأثيرها على درجة الحرارة العالمية إلى الذروة فقط في عام 2024.

وبين آل خطاب، أن من المبكر التنبؤ فيما إذ ستتأثر المملكة بظاهرة “النينو” في هذا الوقت، خاصة وأن مراكز الرصد الجوي العالمية لم تتضح الصورة لها بعد بما يخص هذه الظواهر.

وأكد آل خطاب أن المملكة تأثرت بهذه الظاهرة في السنوات التي شهد العالم فيها أرقاما قياسية في درجات الحرارة، إذ سجلت المملكة ارتفاعا مقداره 1.2 درجة مئوية عن المعدل العام السنوي في عام 2016.

وبين أن درجات الحرارة العظمى التي سجلت على مستوى المملكة بلغت 50.1 درجة مئوية في العام 2020 في محطة دير علا في الأغوار الوسطى.

وأضاف أن المجاميع المطرية لغالبية مناطق المملكة في تلك الفترة سجلت أعلى من معدلاتها العامة السنوية.

وأوضح آل خطاب أن ظاهرة النينو ظاهرة طبيعية ناتجة عن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ، تحدث في المتوسط كل 2 إلى 7 سنوات، وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرًا