اليوم العلمي المشترك لكلية العلوم الطبية المساندة وكلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح وبحضور معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة، عقدت كلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية المساندة (ممثلة بقسم التغذية السريرية والحميات) في جامعة فيلادلفيا يوماً علمياً مشتركاً ضمن احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال بعنوان” الأمن الغذائي والدوائي: تحديات وفرص” وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 16-5-.2023

وفي الكلمة الافتتاحية رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح بالسادة المشاركين والحضور وأكد على أهمية موضوع الأمن الغذائي والأمن الدوائي في ظل التحديات والمستجدات التي تواجه المجتمع، حيث يعتبر توافر الغذاء والدواء من أهم ركائز الأمن المجتمعي، العالم. ومع ارتفاع عدد السكان وتغيرات المناخ وزيادة الطلب على المواد الغذائية والدوائية، فإنه يتعين علينا التعامل مع تحديات جديدة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال. وشدد الدكتور الجراح على أهمية البحث العلمي في ايجاد الحلول وتجاوز الصعوبات في سبيل استقرار المجتمع. وأعرب أيضاً عن ضرورة وضع استراتيجيات من أجل ذلك للعمل على تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. هنا أهمية مناقشة المستجدات والتحديات في هذا اليوم العلمي والخروج بتوصيات ذات قيمة علمية وعملية لإفادة المجتمع.

من جانب آخر، تحدثت عميدة كلية العلوم الطبية المساندة بالنيابة عن الكليتين أ.د. فدوى الحلايقة أن كلية العلوم الطبية المساندة على الرغم من حداثة نشأتها تسعى بالتشارك مع كلية الصيدلة ممثلة بعميدها الدكتور يزن بطاينة، الى ترجمة رؤية الجامعة ورسالتها على أرض الواقع من خلال التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي. وأضافت أن الغذاء والدواء متلازمان، ولا يجب ان ينفكا بعضهما عن بعض إذا ما كان الهدف المنشود صحة الانسان في مجتمعاتنا، من هنا اننا ندعم الابتكار و التطوير و ايجاد حلول جديدة و مبتكرة لتحسين جودة و توافر الغذاء و الدواء كأساس للرقي وديمومة التقدم والنماء.

وأكد المتحدث الرئيس في اليوم العلمي معالي أ.د. رضا شبلي الخوالدة، رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة و الابداع، على أهمية هذا اليوم وشكر الجامعة على جهودها المميزة فيه. حيث ناقش معاليه الاستراتيجيات الوطنية لدعم الزراعة والماء والتغذية في الأردن”. ناقش فيها الزيادة المطردة في تعداد السكان العالمي وما يسببه من ضغط على الموارد الأساسية من ماء و غذاء و أراضٍ زراعية وشدد على أهمية تكاتف جميع الجهود والقطاعات المختلفة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي في الأردن. كما و عرض أ.د. الخوالدة دراسة حديثة عن الوضع التغذوي للأردنيين ونبه الى ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بنشر الوعي التغذوي و الصحي على مستوى المجتمع.

و قدم الأستاذ الدكتور أحمد الكوفحي محاضرة بعنوان ” المخدرات و النباتات المهلوسة”، عرض فيها المواد المخدرة المستخرجة من النباتات و بعض أنواع النباتات المهلوسة و السامة المنتشرة بشكل طبيعي في البيئة الأردنية، مع التنبيه على ضرورة الحذر عند استعمال أي نباتات برية غير معروفة. وركز على أن هذه النباتات لها دور كبير في الأمن الدوائي حيث تستخدم لأغراض علاجية مختلفة، لكن في المقابل قد تؤثر على الأمن المجتمعي أن سيء استخدامها.

وفي الجلسة الأولى المعنونة بـ: ” الأمن الغذائي: جودة الغذاء وخيارات التغذية الصحية”، أدارتها الدكتورة نور بطارسة، قامت د. مي عدنان من جمعية أخصائيي التغذية الأردنية بالتشديد على خصوصية المجتمعات المسلمة في استهلاك الغذاء ” الحلال” و” الطيب و أكدت على ضرورة مواكبة التطور السريع في مجال الصناعات الغذائية بايجاد الفحوصات المخبرية على مستوى الجينات و سن التشريعات المناسبة التي تضمن الجودة العالية. كما عرضت د. نور الساحوري نتائج دراستها المنشورة حول الأمن الغذائي في الأردن بعد جائحة الكورونا، وناقشت أهم التوصيات لما بعد كورونا بخصوص توفير الغذاء نوعاً وكماً.

أما الجلسة الثانية المعنونة ب” الأمن الدوائي”، برئاسة الدكتور يوسف أبو سمرة حيث عرض فيها ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء كل من الصيدلانية اسراء الزعبي والصيدلانية حياء بنات والصيدلانية نجلاء الشمالي حول الأمن الدوائي والمخزون الاستراتيجي و اليقظة الدوائية، و الرقابة الدوائية.

وقد قام الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح بتكريم المحاضرين و المشاركين في اليوم العلمي. حيث قدمت كل من شركة الجنيدي للصناعات الغذائية وشركة تزويد الخير للصناعات الغذائية (كتكو) دعماً عينياً لليوم العلمي ووزعت منتجاتها مجاناً على الطلبة المشاركين. كما كرم الدكتور الجراح الطلبة الفائزين بمسابقة ” أفضل منتج غذائي صحي” المقامة على هامش اليوم العلمي، والتي هدف الى تشجيع الطلبة الابداع والابتكار وايجاد الحلول الصحية.

في نهاية اليوم العلمي عرض عميد كلية الصيدلة د. يزن البطاينة ما نتج عن اليوم العلمي من توصيات تشدد على أهمية التشارك في البحث العلمي والابتكار والريادة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي في الأردن. وشكر الدكتور بطاينة راعي الحفل رئيس الجامعة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا اليوم كما وشكر جميع الحضور على مشاركتهم.

وعلى هامش اليوم العلمي كرم رئيس الجامعة اللجنة المنظمة لليوم العلمي ممثلة ب أعضاء هيئة التدريس د. نور بطارسة و د. غدير عثمان ود. زاهر البشابشة من قسم التغذية السريرة والحميات، و د. محمد الشوملي و م. ايناس أبو قديس من كلية الصيدلة.