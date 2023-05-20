مخيم الوحدات يحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

بحضور جمع من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والشيوخ والوجهاء في المنطقة ورؤساء المخيمات الفلسطينية في المملكة

وطنا اليوم – احتفل أهالي مخيم الوحدات بزفاف سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني المعظم اليوم السبت في مقر لجنة خدمات مخيم الوحدات ….. وشارك العديد من أهالي المخيم أصحاب الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله فرحتهم وفرحة كل الأردنيين بزفاف صاحب السمو الشاب المحبوب الحسين بن عبدالله والأنسة رجوة بنت خالد آل سيف ، متمنين لهم دوام الصحة والسعادة ، بضل سيدنا صاحب البلاد ومليكها عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .

و تخلل الحفل الفني زفة العريس واحياء الأغاني الوطنية والاهازيج الشعبية بهذه المناسبة وشارك بالحفل الفنانين رويدا العاص ووجية اجبارات وإسماعيل اجبارات وصلاح عقل ويزن العكايلة…

حيث تمت التغطية الإعلامية من فيديو الطريفي بإشراف المصور والمخرج مصطفى الطريفي.