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القاضي عبيدات يهاجم الهيئة المستقلة للانتخابات خالفت القانون بصورة صريحة

منذ 4 ساعات
القاضي عبيدات يهاجم الهيئة المستقلة للانتخابات خالفت القانون بصورة صريحة

 

وطنا اليوم – اتّهم قاض وخبير قانوني أردني بارز هيئة الانتخابات المستقلة بأنها ارتكبت مخالفة دستورية وقانونية صريحة عندما أعلنت بأن حزبًا لم يُصوّب أوضاعه بموجب القانون أصبح “في حُكم المُنحل”.

وأعلن القاضي لؤي عبيدات أن الهيئة خالفت القانون بصورة صريحة فيما يخص قرارها إعتبار حزب الإنقاذ والشراكة في حُكم المُنحل مشيرا إلى أن الأحزاب المرخصة تُصبح مُنحلّة في جسمها القانوني فقط بقرار قضائي مستقل وقطعي وبأغلبية الثلثين من الأعضاء فقط.

وشدّد القاضي عبيدات على أن الهيئة ارتكبت مخالفة جسيمة وإعتدت على صلاحيات الجهاز القضائي.

وطالب عبيدات الهيئة بالاعتذار عن الخطأ الذي إرتكبته والتراجع عنه وسحب قرارها من الجريدة الرسمية.

وأكد بأن العودة عن الخطأ فضيلة.

يُذكر أن الهيئة أعلنت بأن 19 حزبًا على الأقل تمثل المجموعات الحزبية التي أخفقت في تصويب أوضاعها خرجت من السجل.


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