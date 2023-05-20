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الجامعة الامريكية في مادبا وملتقى النشامى للجالية الأردنية يوقعان اتفاقية تعاون

20 مايو 2023
الجامعة الامريكية في مادبا وملتقى النشامى للجالية الأردنية يوقعان اتفاقية تعاون
وطنا اليوم وقعت اتفاقية تعاون بين الجامعة الأمريكية/ مأدبا وملتقى النشامى وقعها عن الجامعة الدكتور مأمون عكروش رئيس الجامعة  وعن ملتقى النشامى للجالية الاردنية حول العالم ، مؤسسه المهندس أيمن الرفاعي، يتم بموجبها منح خصم مقداره 10% إضافةً للخصومات التي تمنحها الجامعة لطلبة الثانوية العامة المغتربين على كافة تخصصات الجامعة بما فيها الدراسات العليا. ويتم منح الخصم من خلال خطاب رسمي من ملتقى النشامى للطلاب الراغبين بالدراسة بالجامعة.
وتعتبر الجامعة الامريكية من الجامعات النشطة في استقطاب الطلبة العرب والأجانب بسبب موائمة برامجها التدريسية للعالمية، وتسعى الجامعة الى اعتمادها من قبل الجامعات الامريكية العريقة من حيث التدريب والخطط الدراسية.
2 6 - وطنا نيوز

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