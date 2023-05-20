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العدالة والاصلاح يشيد بمضامين خطاب جلالة الملك في قمة جدة

20 مايو 2023
العدالة والاصلاح يشيد بمضامين خطاب جلالة الملك في قمة جدة

وطنا اليوم – اشاد أمين عام حزب العدالة والاصلاح غازي عليان، بمضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية الثانية والثلاثين التي اختُتمت أعمالها في جدة بالممكلة العربية السعودية أمس.

وقال عليان في بيان صحفي، إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت حاضرة في خطابات جلالة الملك في كل المناسبات العربية والدولية، ما يعكس موقف الاردن الثابت تجاهها باعتبارها قضية العرب الاولى وعنوان ومفتاح السلام في المنطقة.

واكد عليان ان خطاب جلالة الملك، حمل تاكيدا اردنيا راسخا على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا القرارات الدولية ذات الصلة.

وبين ان دعم إعلان جدة للوصاية الهاشمية التاريخية والشرعية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، يؤشر الى تبني عربي واضح للمواقف الأردنية فيما يخص القضايا العربية والاسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما اشاد عليان بترحيب جلالة الملك باستعادة سوريا لمقعهدها في الجامعة العربية، وحرص جلالته على وحدة الصف العربي، ودعمه المستمر للقضايا والحقوق العربية، ودعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل العربي في مختلف المجالات، في ظل التجاذبات والمقاربات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم من حولنا.


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