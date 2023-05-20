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الجامعة الألمانية الأردنية تنظم المعرض الثقافي الخامس للجاليات العربية والأجنبية 

20 مايو 2023
الجامعة الألمانية الأردنية تنظم المعرض الثقافي الخامس للجاليات العربية والأجنبية 

وطنا اليوم-نظمت الجامعة الألمانية الأردنية من خلال عمادة شؤون الطلبة المعرض الثقافي الخامس للجاليات العربية والأجنبية الذين يمثلون واحد وعشرينَ جنسيّةً عربيّةً وأجنبيّةً فيها، بحضور عدد من السفراء والملحقين الثقافيين العرب والأجانب وجمع  غفير من طلبة الجامعة وأعضاء الهيتين التدريسية والإدارية.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي خلال افتتاحه المعرض عن فخره وإعتزازه بتزامنه مع التحضيرات لاستقبال احتفالات الأردنيين بمناسبات عزيزة على قلوبهم وقلوب اخوتهم واصدقائهم حول العالم وهي عيد الاستقلال وزفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله المعظم حفظه الله.

وبين الدكتور الحلحولي أن الجامعة الألمانية الأردنية تلعب دورا محوريا في تعزيز وإحتضان التنوع الثقافي في نظامها البيئي التعليمي التعلمي،فهي وعاء ثقافيا عربيا ودوليا للطلبة يقوم على الأحترام والمساواة والعطاء والتكامل وذلك مصدر القوة والمنبع المتجدد للمعرفة والابتكار في الجامعة التي تعزز من وجود الطلبة الدوليين وتوفر برامج متنوعة وشاملة وتنظم المعارض الثقافية وبرامج التبادل الثقافي .

من جهتها بينت عميد شؤون الطلبة الدكتورة ظلال عويس أن هذه الفعالية تهدف إلى التعريف بثقافات الشعوب العربية وغير العربية، وتعزز روح التواصل والتعارف الثقافي والحضاري بين طلبة الجامعة بمختلف جنسياتهم من خلال ما سنراه في الاحتفال من عرض لتاريخ وحضارة وثقافة شعوب الجاليات المشاركة، كما أنها تكسب الطلبة المهارات غير الصفية وتشجع على الابتكار والقيادة وحسن التواصل، وتمنح طاقة وإيجابية لكافة المشاركين.

واشتمل المعرض على صور فوتوغرافية وتاريخية للأماكن السياحية والدينية، ومأكولات شعبية، وعروض تراثية وفلكلورية، والأزياء التقليدية التراثية، والأعمال اليدوية والخزفية، ومجسمات للمعالم الحضارية، وأنواع البخور لدى بعض الدول العربية، كما شاركت هيئة تنشيط السياحة في إبراز تاريخ الأردن وتراثه ومعالمه السياحية.


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