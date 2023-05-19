الموسى لمؤتة والمحاسنة لـ آل البيت و المشاقبة للطفيلة بالوكالة

وطنا اليوم:قرر رئيس مجلس امناء جامعة مؤتة الدكتور يوسف القسوس،تكليف الأستاذ الدكتور مروان سليمان الموسى القيام باعمال ومهام رئاسة جامعة مؤتة بالوكالة لحين تعيين رئيس جديد لها

وقرر رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور علي المحافظة تكليف الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة القيام بأعمال ومهام رئاسة الجامعة بالوكالة لحين تعيين الرئيس الجديد للجامعة.

كما قرر رئيس مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية راتب موسى العوران تعيين الدكتور عاطف صالح المشاقبة للقيام بمهام رئاسة الجامعة بالوكالة