مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر تيك توك رسميًا

وطنا اليوم:وقع حاكم ولاية مونتانا الأميركية غريغ جانفورتي، تشريعا يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين تيك توك في الولاية.

ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.

ويواجه التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.

ولم يصدر على الفور تعقيب من تيك توك.

وفي أبريل الماضي صوت المشروعون في الولاية على قرار يمنع التطبيق المثير للجدل ليستخدم على تراب الولاية.

ومنعت ولايات أخرى والحكومة الأميركية الفيدرالية استخدام التطبيق في أجهزتها، في وقت سابق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من القرارات السابقة بحسب تقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست.

ويحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.

وجرى حظر تنزيل تطبيق “تيك توك” على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية، وكذلك فعلت المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وتايوان.

وفي ديسمبر الماضي، اعترف الرؤساء التنفيذيون لشركة “بايت دانس” وتيك توك بأن موظفي الشركة، قد تمكنوا من الوصول إلى عناوين IP للمستخدمين الأميركيين، بما في ذلك الصحفيين الذين يكتبون قصصا تنتقد الشركة