بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

تحويل مدرس في مصر للتحقيق بسبب سؤال ” طرقت الباب حتى كل متني”

17 مايو 2023
تحويل مدرس في مصر للتحقيق بسبب سؤال ” طرقت الباب حتى كل متني”

 

وطنا اليوم – اثارت حالة كبيرة من الجدل في مصر بسبب سؤال ورد في اختبارات نهاية العام للصف الثاني الثانوي ، نتج عنه إحالة واضع السؤال للتحقيق، بدعوى أنه أراد “تحقيق شهرة وركوب التريند” على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما قال مسؤول حكومي لموقع “سكاي نيوز عربية”.

 

القصة بدأت حينما اشتكى طلاب الصف الثاني الثانوي  من صعوبة سؤال ترجمة في اللغة الإنجليزية تتضمن إجابته 4 اختيارات بينهم الإجابة الصحيحة للسؤال.

 

السؤال كان عبارة عن بيت الشعر الشهير للشاعر المصري الراحل إسماعيل صبري باشا، أحد رواد مدرسة شعراء الإحياء في الشعر العربي الحديث، والتي تقول “طرقت الباب حتى كلّ متني.. فلما كلّ متني كلمتني.. فقالت لي: أيا إسماعيل صبرًا، فقلت: أيا أسما.. عيل صبري”.

 

وطلب واضع الامتحان من الطلبة اختيار الترجمة الصحيحة من 4 ترجمات إنجليزية وضعها لهذا البيت.

 

بعض الطلاب قاموا بتصوير هذا السؤال وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، حيث رأى البعض أن السؤال فيه بعض الصعوبة من واضع الامتحان، بينما رأى البعض الآخر أن السؤال سهل وأن بيت الشعر شهير جدا، وأنه يجب أن يكون الطالب مثقفا.

 

السلطات التعليمية في مصر قررت إحالة المدرس الذي وضع الامتحان إلى التحقيق، وهو ما طرح تساؤلات أخرى، حول ما هي التهمة التي سيتم التحقيق معه بسببها.

 

 

بالرجوع لوكيل وزارة التربية والتعليم بشأن هذه الواقعة أكد أن المدرس كان يرغب في “الشهرة وركوب التريند” لعلمه أن هذا السؤال سينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تزامن الامتحان مع وقوع حريق كبير في المحافظة قبل يومين، مما جعل الأنظار موجهة إليها وساعد في انتشار هذا السؤال.

هناك اشتراطات لوضع الأسئلة وسلطات التعليم وجدت أن هذا السؤال يخالف تلك الاشتراطات.

السؤال كان صعبا للغاية والتعليمات الواردة أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ليس في مقدور كل الطلبة حتى فهم بيت الشعر هذا حتى يتمكنوا من ترجمته.

تجدر الإشارة إلى أن إسماعيل صبري باشا مؤلف بيت الشعر المذكور، التحق بالسلك القضائي حتى أصبح وكيلًا لوزارة الحقانية (العدل حاليا)، كما عُين محافظاً للإسكندرية، وأحيل للمعاش في 1907، وتوفي في 21 مارس 1923


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

12:24

مدينة أمريكية تحت إدارة عربية بالكامل

12:20

الأردن يدين اقتحام أعضاء من الحكومة الإسرائيلية والكنيست للأقصى

12:13

حزب المستقبل والحياة الأردني ينتخب مجلس ادارة فرع البلقاء

12:09

العجارمة يرعى احتفال مديرية قصبة عمان بيوم الاستقلال

12:00

معارك ضارية وقصف بالطيران جنوب الخرطوم

11:46

الصفدي: الأردن يتعامل مع تهديد المخدرات بما يفضي إلى إنهائه بالكامل

11:31

جدل بعد تبرع سعودي بأعضاء ابنه المتوفى دماغيا وانقاذه 6 أشخاص

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023