تحفة رملية تثير الرعب على أحد شواطئ فلوريدا

وطنا اليوم:استجابت الشرطة في فلوريدا، الثلاثاء، لنداء عاجل على أحد شواطئ الولاية ينذر بوجود تمساح ضخم، ليتبين لاحقا أنه مجرد تمثال رملي.

وأرفق قسم الشرطة صورة للحظة اكتشاف الأمر، على فيسبوك قائلا: “انظر إلى حجم هذا التمساح الذي حاول أحد ضباطنا القبض عليه على شاطئ جزيرة الكنز الليلة الماضية”.

وجاء في المنشور: “نحن نحب الموهوبين الذين يصنعون أعمالا فنية على الرمال، ولكن لكونه موسم تعشيش السلاحف، تذكر أن تقوم بتسوية القلاع الرملية، والمنحوتات قبل أن تغادر، ستشكرك السلاحف البحرية”.

وقائع طريفة

وتشتهر ولاية فلوريدا الأمريكية بالوقائع الطريفة التي يكون أبطالها حيوانات.

في العام الماضي، تجول دب أسود جائع داخل منزل فى ستانفورد بولاية فلوريدا الأمريكية بحثًا عن الطعام حتى سرق العشاء مباشرة من الشرفة.

وحسب الفيديو الذي نشرته وقتها وسائل إعلام أمريكية، حام الدب حول زينة عيد الميلاد قبل الوصول إلى الطعام، وكان صاحب المنزل في الفيديو يقول: “أيها السادة أخذ كل الناجتس والبطاطس المقلية”

وليست هذه الواقعة الأولى لهجوم دب على منزل فى فلوريدا، فحسب تقرير للجنة فلوريدا للحياة البرية فإنه يعيش أكثر من 4000 دب أسود فى الولاية الأمريكية