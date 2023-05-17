امعة البترا تكرم الفائزين في مسابقة “رياضيات البترا”

وطنا اليوم:كرمت جامعة البترا المدارس الفائزة في مسابقة “رياضيات البترا” التي نظمها قسم الرياضيات في الجامعة. وجاءت مدارس الحصاد التربوي في المركز الأول، ومدارس الكلية العلمية الإسلامية في جبل عمان في المركز الثاني، ومدارس الحداثة التربوية في المركز الثالث.

ورعى نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي ورئيس قسم الرياضيات الأستاذ الدكتور وسيم عودة انطلاق فعاليات “مسابقة رياضيات البترا” وقاما بتكريم الفائزين فيها؛ إذ تنافس في المسابقة ثلاث عشرة مدرسة.

وسلم الريماوي وعودة الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على طلبة المدارس الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى.