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اجتماع لمجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال

17 مايو 2023
اجتماع لمجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال

IMG 20230517 WA0196 - وطنا نيوز

وطنا اليوم – عقد مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال اجتماعاً ، في مقر الجامعة / معان، برئاسة رئيس مجلس الأمناء الاستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي وحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة واعضاء مجلس الامناء.
في بداية الاجتماع استمع المجلس الى ايجاز قدمه رئيس الجامعة عن برامج الماجستير في الجامعة وسير العملية الأكاديمية في هذه البرامج، وقرر المجلس الموافقة على ايقاف القبول في بعض تخصصات برامج الماجستير، وذلك لعدم وجود اقبال كافي من الطلبة للالتحاق بهذه البرامج، وطلب المجلس من الكليات في الجامعة استحداث برامج ماجستير تلبي الحاجة الى سوق العمل، وضرورة عدم تكرار التخصصات الموجودة في الجامعات الأردنية.
كما قرر المجلس التوصية لمجلس التعليم العالي بالموافقة على الحسابات الختامية للجامعة حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٢.
كما
قرر المجلس تحديد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء العاملين في الجامعات الأردنية الرسمية من حملة الشهادات الاجنبية والمقبولين على البرنامج العادي بنسبة (50%) من رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج، شريطة معاملة أبناء العاملين في جامعة الحسين بن طلال بالمثل.
وقبول الإهداء المقدم من ورثة المرحوم الحاج حسن جبريل الطوره والمتمثل بِـ “مجموعة من الكتب لمكتبة الأمير الحسين بن عبد الله في الجامعة”.


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