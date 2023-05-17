لدى لقائه بعمداء كليات فرع الجامعة الأردنية في العقبة ورؤساء الأقسام



وطنا اليوم – أوعز رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ، خلال لقاء بعمداء كليات ورؤساء الأقسام في فرع الجامعة في العقبة، بالتجهيز فورًا لتدشين مبنى ذكي جديد في الفرع، مجهز بالكامل بقاعات تدريسية ذكية تواكب التقنيات التكنولوجية كما تلك التي تُجهّز في الجامعة الأردنية في عمّان.

وأكد عبيدات أن فرع العقبة عنصر فاعل في تطوير البرامج الدراسية وتحديثها وفي برامجا الابتعاث، وغيرها ممّا يشكّل منظومة التطوير التي انبنت عليها استراتيجية الجامعة، منوّهًا بضرورة الاهتمام بالبرامج التطبيقية التي تخدم المنطقة والمحافظة.

وأشار في هذا الصدد إلى أنّ جزءًا من الغاية الكامنة وراء مشروع فرع العقبة يتمثّل أيضًا بتطوير مهارات اللغات والتواصل والمهارات الإنسانية، لافتًا إلى أهميّة ما يكتسبه الطلبة خلال دراستهم الأكاديمي، كي يكونوا قادرين على المشاركة والتفاعل مع الناس والمجتمع وأفراد الأسرة، وليكونوا متجهّزين بالكامل لسوق العمل وما يركز عليه أرباب العمل من مهارات.

وقال عبيدات “أنا سعيد بوجودي في فرع العقبة، وبجهود من يجعل من هذا الفرع متميّزًا، وأجد شخصيًّا أنّ لدى هذا الفرع كل إمكانيات التميز، ولمست لدى اجتماعنا اليوم بأعضاء مجلس محافظة العقبة الاهتمام الشديد بالفرع، وهو أمر ليس غريبًا، فاسم الجامعة الأردنية يعطي انطباعًا مختلفًا عن باقي المؤسسات التعليمية داخل وخارج الأردن”.

ولفت كذلك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الفرع ونواب الرئيس ومدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة، إلى أهمية ما جاء في الخطة الاستراتيجية للجامعة، التي سيكون لتنفيذها الأثر الأكبر على الجامعة وفرعها في العقبة أيضا، إذ ستنعكس نتائجها إيجابا على منظومة التعليم ومخرجاتها بأكملها.

وشدد عبيدات على ضرورة إشراك الخبرات من القطاعين الخاص والعام، مرحّبًا بجملة من الأفكار المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الفرع، والمتمثلة بتفعيل البرامج التطبيقية، وغيرها من البرامج التي تحتاج إلى تطوير، والوقوف في وجه التحديات التي تعيق تلك الأفكار.

وأعلن عبيدات خلال اللقاء أن الجامعة، مع بدء العام القادم، ستعتمد تسعيرة جديدة لتخصصات البرنامج الدولي، مشيرًا إلى عدم وجود ممانعة، إن تطلّب الأمر، في إعادة النظر في تلك الرسوم للمقبولين في فرع العقبة، كما طالب البعض في مداخلاتهم.