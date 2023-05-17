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مهارات التفكير دورة تدريبية في فيلادلفيا‎‎

17 مايو 2023
مهارات التفكير دورة تدريبية في فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:في اطار تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم لدخولهم إلى ساحة العمل بكل كفاءة واقتدار نظمت الجمعية الثقافية للشباب والطفولة بالتعاون مع دائرة المكتبة ومصادر المعلومات وقسم العلوم الأساسية والإنسانية في كلية الآداب الدورة التدريبية مهارات التفكير وبناء الشخصية، لطلبة مساق مهارات التفكير بإشراف الدكتور عدنان طوباسي مدير مكتبة الجامعة، والدكتور زهير توفيق مدرس المادة .
وقال الدكتور عدنان الطوباسي: أن مهارات التفكير تسهم مساهمة فاعلة في بناء شخصية الطالب الجامعي وتعمل على تطويرها وصقلها بما يعود عليه بالفائدة والتقدم.
وقال أن الطلبة في الجامعات بحاجة ماسة إلى الدورات التدريبية المختلفة التي من شأنها أن تكون لهم خير معين في حياتهم العملية، خاصة وأن جهات العمل أصبحت تنظر إلى خبرات الفرد والدورات التدريبية التي حصل عليها من أجل بناء شخصيته.
من جانبه أضاف د. زهير توفيق أن الورشة الحالية جاءت ترجمة عملية لتوجّهات قسم العلوم الأساسية والإنسانية في كلية الآداب، بالخروج من الأساليب التقليدية في التدريس، وترجمة إبداعية لما تعلّمه ويتعلّمه الطلبة من مهارات التفكير، التي لا يدرك الطالب أهميتها وفائدتها القصوى إلا في التطبيق والممارسة والمواقف الحياتية، المختلفة.
وفي ختام أعمال الدورة التدريبية قام الدكتور الطوباسي والدكتور توفيق بتسليم الطلبة شهاداتهم التقديرية.

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