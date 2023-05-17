بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. كاركتير

الجريمة والعتاب

17 مايو 2023
الجريمة والعتاب

 

 

٢٠٢٣٠٥١٧ ٠٦٠٠٣٤ - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:00

الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة

14:48

مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم

14:44

احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

14:41

نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية

14:39

كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

14:28

إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه

14:25

قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023