من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
15:00
الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة
14:48
مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم
14:44
احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77
14:41
نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية
14:39
كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد
14:28
إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه
14:25
قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة
14:22
“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم
13:54
وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت
13:45
جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور
الرئيسية
كاركتير
الجريمة والعتاب
17 مايو 2023
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:00
الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة
14:48
مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم
14:44
احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77
14:41
نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية
14:39
كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد
14:28
إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه
14:25
قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة
14:22
“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم
13:54
وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت
13:45
جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور
13:39
استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية
12:43
الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن