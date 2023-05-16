مذكرة تفاهم أردنية صينية لإنشاء مراكز للمطاعيم وصيانة السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الزراعة الذكية

وطنا اليوم:بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مع مدير مركز نقل التكنولوجيا الصينية للدول العربية الدكتور شيلغ جي كوم سبل التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء رؤيتيهما المشتركة في ضرورة الاستفادة مما وصلت إليه تكنولوجيا الطب والصناعة الصينية، ونقلها للأردن عبر قنوات المعرفة، والمؤسسات الأكاديمية.

وعقب اللقاء أبرما مذكرة تفاهم مشترك، تناولت العديد من الجوانب الطبية والزراعية والهندسية، الأكاديمية منها والمهنية.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، وعن المركز مديره الدكتور شيلغ جي كوم.

وهدفت الاتفاقية إلى نقل تكنولوجيا الزراعة الصينية وتطبيقاتها الذكية وتوظيفها في المحطات الزراعية التي تمتلكها الجامعة، وتبادل البذرار الزراعية للأصناف ذات الإنتاج المرتفع، وبناء بيوت زجاجية عصرية.

وعلى الصعيد الطبي، سينشئ مركز نقل التكنولوجيا الصينية مركزا للمطاعين يوطن في الجامعة الأردنية، إلى جانب قيامه بمد جسور التعاون في مجالات التعليم الطبي والطب الصيني وتصميم برامج أكاديمية ومهنية مشتركة، سيما أن الجامعة تتوجه – حسب أبو كركي- لتبني التعليم باستخدام التكنولوجيا المتطورة كالمحاكاة في المجالات الطبية، مع تركيزها على البرامج المهنية التي تعزز المهارات والقدرات.

وبموجب الاتفاقية، يقوم الجانب الصيني بإنشاء عدة مختبرات للذكاء الاصطناعي ولصيانة السيارات الكهربائية، بالتعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية، ومختبر لعلوم هندسة الطيران، وآخر لصيانة الهواتف الذكية، إضافة إلى تقديم روبوتات لغايات التطبيق العملي لطلبة الجامعة.

وتفتح الاتفاقية أبواب التعاون والتبادل الأكاديمي على مصراعيها، لتسمح لطلبة الأردنية باستكمال دراستهم في الجامعات الصينية، فيما تقدم الجامعة برامج خاصة في مركز اللغات لتعليم الصينيين اللغة العربية.

وقال أبو كركي إن الجامعة تسعى حثيثا لمد جسور التعاون مع مختلف الجهات وعلى الصعد كافة، إلا أن هذا التعاون المثمر مع الجانب الصيني يعد نقلة نوعية في الجوانب الأكاديمية والعملية، وتجسر الهوة بين مخرجات الجامعة وسوق العمل، ويوفر مزيدا من الموائمة مع متطلبات المرحلة.

وأكد الجانبان رؤيتيهما المشتركة في ضرورة بحث مزيد من أوجه التعاون وتبادل الخبرات والإفادة منها وتطويرها.

حضر اللقاء نائبي الرئيس الدكتور محمد لشريدة والدكتورة إنعام خلف وعميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب، وعميد كلية الهندسة الدكتور ناصر الحنيطي، ونائب مدير المستشفى الدكتور نادر البصول